巨型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）日前擱淺蘇伊士運河，進一步衝擊原已緊繃的供應鏈，不過美國引領的全球經濟復甦可望帶動2021年全球貿易成長。

世界貿易組織（WTO）預估2021年全球商品貿易將增加8％，扭轉2020年因疫情造成的下滑5.3％頹勢。

「長賜輪」在3月稍晚擱淺蘇伊士運河，堵塞亞洲貨櫃運至歐美國家的重要航道，未來幾周零售商與供應商可能就會感受到商品運送延誤。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）指出，「長賜輪嚴重打亂蘇伊士運河通行，凸顯全球商品貿易相對強勁，而且全球供應鏈在疫情期間仍維持穩健。」

WTO估計，因長賜輪延誤的貨物僅占全球年度貿易量的0.38％。長賜輪擱淺蘇伊士運河6天，已於3月29日脫困。

WTO首席經濟學家庫普曼（Robert Koopman） 指出，「國內與國際供應鏈每日面臨不同程度的衝擊，從德州暴風雪、颶風，再到工廠大火。長賜輪事件令人注目，並引發明顯的連鎖反應，但坦白說，這可能只是正常的數據干擾。」

拜美國消費者重返市場，以及拜登內閣的紓困支票所賜，3月份美國各大產業皆反映需求強勁。根據美國供應管理協會（ISM）公布，3月製造業採購理人指數（PMI）由2月的60.8躥揚至64.7，創下37年新高紀錄。

此外，歐元區的製造業活動也出現至少20年來最快擴張步伐。根據研究機構IHS Markit數據顯示，歐元區3月製造業PMI終值由2月的57.9上升至62.5，創下1997年6月開始追蹤該項數據以來最高紀錄。

美國的工廠庫存目前降至歷史新低水位，由於勞工短缺和供應鏈中斷，企業苦於補足庫存。

美國對消費商品的需求躥揚，台灣、韓國和越南成為最大的受惠者。

(工商 )