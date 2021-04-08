投信法人表示，雖然利率和通膨上升壓力成為焦點而導致類股表現分化，但預估今年利率上行空間有限，同時經濟數據支持普遍的好轉趨勢，預期類股將呈現輪動上漲，持續看好全球股市。

野村全球高股息基金經理人劉佳奇表示，原物料、金融、工業等循環股仍為主要受惠板塊，而評價遭下修的成長及高評價股則將反映自身基本面呈現分化。

富蘭克林證券投顧認為，第二季景氣換檔、通膨回溫及利率看升的投資環境，股優於債的趨勢不變，但全球金融市場波動加大將成常態，且資金在不同產業與區域間輪動速度加快。

第二季建議採取「3R」多元布局策略，包括掌握通貨再膨脹題材（Reflation）、以平衡型基金防禦利率走揚並降低股市波動風險（Reduce volatility），以及逢震盪加碼趨勢變革題材（Revolution），以美國及新興市場平衡型基金為核心，留意天然資源、生技、科技等產業型股票基金的操作機會，多元網羅後疫情時代的投資契機。

(工商 )