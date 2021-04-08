全球最具影響力的大學排行榜-英國泰晤士高等教育特刊 (Times Higher Education)，公布2021全球新興經濟體大學排名（Emerging Economies University Rankings 2021），評比對象包括俄羅斯等全球48個新興經濟體，臺灣僅38校上榜，其中，朝陽科技大學名列全球500+，以卓越的辦學績效及亮眼的國際化表現，連續4年進榜，不但展現卓越的學術研究及社會影響力，更在台灣進榜之技職校院中，居於領先地位。

朝陽科大校長鄭道明表示，今年泰晤士全球新興經濟體大學排名採用教學、研究、論文引用、國際視野和産業收入等，共5個面向、13項嚴謹的績效指標來進行考核，綜合衡量大學的實力表現，實屬不易。此外，朝陽接連在多項國際化權威排名上表現不凡，不但連續4年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名1000+，更榮登世界大學影響力排名301-400、亞太地區最佳大學排名300+、全球最佳年輕大學排名400+、亞洲地區最佳大學排名400+、全球電腦科學領域排名601-800、全球工程領域排名801-1000，辦學績效卓著。

朝陽科大致力提升國際學術聲望，吸引優秀境外博士生投入研究團隊。(圖/朝陽科大提供)

為了增加學子的國際競爭力，朝陽科大目前已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，不但禮聘國際級大師加入教學研究團隊，並延攬奧地利、匈牙利、以色列、南俄羅斯、英國、美國、加拿大、土耳其等十餘國之優秀師資，讓學子更具國際競爭力。更推動「千人海外體驗學習計畫」，提供菁英學生遊學、海外姐妹校交換學生、雙學位、雙聯學制、移地教學、國際發明競賽、補助研究生出席國際學術研討會、國際志工、海外實習、短期交流研修及研習營等出國交流及研習進修的多元管道，成果耀眼，讓畢業生能銜接全球就業市場，接軌國際。

(圖/朝陽科大提供)

近年來，朝陽科大不但積極透過重點特色計畫強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，更斥資5億元籌設航空學院，除了航空機械系之外，今年新設「飛行與民航人員技術系」，成為除空軍官校外，全台唯一與航空公司合作提供專業飛行培訓課程之大學，實力備受各界矚目。

(中時新聞網)