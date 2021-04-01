歐元區3月製造業活動創下歷來最強勁的擴張，但供應鏈受阻與區域內重啟封鎖措施可能很快帶來衝擊。

隨著歐洲爆發第三波新冠肺炎疫情，各國政府已再度實施嚴格的防疫限制措施，在歐元區經濟占主導地位的服務業首當其衝，只好由製造業接棒成為推動經濟復甦的主力。

財經數據服務公司IHS Markit公布，歐元區3月製造業採購經理人指數（PMI）終值為62.5，高於初值62.4與2月終值57.9，並創下自1997年6月展開這項調查以來的最高記錄。

其中，3月產出分項指數為63.3，高於2月終值57.6，遠超出榮枯分界點50，並創下歷來新高。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，歐元區製造業正蓬勃發展，儘管其成長主要集中於德國，但由於工廠受惠於內需增長與出口成長復甦，整個區域均呈現普遍成長的趨勢。

供應鏈問題推動價格飆漲，也導致供應商交貨時間創下新高。歐元區3月製造業PMI投入與產出價格分項指數均逼近歷史高點。其中，投入價格分項指數終值從73.9跳升至79.7，創10年新高。

上周長賜輪擱淺導致蘇伊士運河癱瘓，可能使原物料抵達時間延後，並延長供應商交貨時間，將使供應鏈問題進一步惡化。

在其他主要經濟體方面，受惠於美國與中國強勁的需求，歐洲最大經濟體德國3月製造業PMI終值為66.6，與初值相符，並創下歷史新高。

義大利3月製造業活動連續第9個月擴張，並創下21年來新高。IHS Markit義大利3月製造業PMI終值為59.8，高於2月終值56.9。西班牙3月製造業PMI終值為56.9，高於2月終值52.9，並創下15年新高。

(時報資訊)