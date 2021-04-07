國內強勁需求的支撐，印度三月服務業活動出現連續第六個月的擴張；然而由於當局新一波的新冠社交管制，讓上漲的勢頭有所放緩。

印度Nikkei/IHS Markit服務業PMI在三月來到54.6，低於二月的55.3，然仍在50的榮枯線分水嶺之上。

IHS Markit經濟學家De Lima表示，儘管三月服務業成長放緩，但產出和新業務的擴張速度仍屬強勁。整體來說，選舉活動支持了上漲需求，新冠傳染病和人流下滑，則限制了升勢。

追蹤新業務的次指數則連續六個月成長，但是已較二月稍微緩和。

國外對服務業低迷的需求，意指出口業務再次下降，儘管降幅是相當輕微。

儘管目前新冠肺炎面臨挑戰，但隨著疫苗投入增加，企業對今年表現仍有期望。服務業希望透過疫苗供應量，遏止傳染病傳播，支援經濟。

然企業仍承受成本壓力，只是將部分成本轉嫁到消費者，以保持競爭力。投入成本指數來到2013年2月以來次高。

儘管較高的通膨，預計印度央行本財年將不會升息；因為在這場傳染病風暴下，政策制定者將優先考量支援經濟。

服務業和製造業成長放緩，讓印度綜合PMI來到56.0，低於二月的57.3表現。

(時報資訊)