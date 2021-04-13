據路透最新調查顯示，英國經濟有望在明年中旬回復到新冠疫情爆發前的水準。經濟學家表示，隨著新冠疫情就業補貼計畫的結束，2021年失業率將攀升至6.2%高位。

英國雖然曾高居歐洲染疫數最嚴重的國家，然而快速的新冠疫苗接種進度，讓英國本周一重新開啟非必要的零售商店。

英國在去年經歷近三世紀最糟經濟表現，但是路透在4月7~12日進行的調查顯示，英國今年經濟將成長5.0%，2022年將成長5.5%；優於三月調查的成長4.6%和5.7%。

隨著服務業的關閉，民眾被要求待在家中，調查預期英國上一財季(1~3月)經濟萎縮2.3%；而隨著鬆綁的來臨，預期本財季將成長3.5%，下一財季成長3.0%。

在問到英國經濟何時可以恢復到疫情前的規模，多數經濟學家回答，這需要更多的時間，有10位回答，需要再等一兩個季度之後。

英國財長桑納克(Sunak)在上月指出，英國經濟在2022年中旬即可回復到疫情前的規模。有6位受訪者表示需要比該時間更久；有5位表示會比該時間更快。

(時報資訊)