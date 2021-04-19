受新冠肺炎疫情影響，去年上半年民眾對投資還抱以觀望保守的態度，如今看法卻已轉趨積極。據中信房屋最新調查顯示，民眾看好抗跌保值的投資標的仍以「不動產」為第一，不過其後各項投資標的的排名卻大洗牌。第二到第五名分別為股票、現金、基金/債券、黃金/貴金屬。此外還觀察到民眾對當前投資環境趨於樂觀，會趁勢加碼的投資標的以「股票」呼聲最高。

由中信房屋第一季的調查中可以發現，受訪者對於抗跌保值的看法已發生變化，去年第一季的股票、基金/債券都在本次調查將名次向前推進。中信房屋研展室副理張漢超分析，國內經濟環境在去年疫情趨緩後一路好轉，民眾對投資的看法也轉向樂觀，過去波動較高的「股票」也因加權股價指數屢創新高佳績而吸引民眾側目，甚至認為投資股市可以抗跌保值。

張漢超指出，投資股票要達抗跌保值之效，除非慎選個股、擇優進場、長期持有才能淡化波動風險，但投入的資產還是有隨市場產生震盪的可能，並非單看大盤指數就能穩定獲利。相對的，「不動產」是少數不受景氣榮枯民眾都認定為抗跌保值的標的，去年調查獲得35.2%的得票率，結果今年再向上攀升至42.2%，比去年同期再多出7%。張漢超認為不動產具有實際使用的效益，且一般而言，短期價格震盪波動不致過大，長期持有還具抗通膨效益。

至於問及「在當前的環境之下，願『加碼』投資的標的」則以「股票」最多，其次是「基金/債券」，「不動產」也打入第三。張漢超表示，在經濟逐漸復甦，資金充沛的前提下，投資金融性商品短時間的確有機會獲利，但不動產若欲作為短期投資來操作，除非是口袋很深，否則很可能會因政府近期針對短期持有及多屋者的政策而受到影響，因此將不動產設定為短期加碼的投資標的時應審慎評估。

(時報資訊)