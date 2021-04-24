明天（25日），華南雲雨區東移靠近，全台轉涼，降雨機率大增。(氣象局提供)

今(24日)午後對流雲系發展旺盛，高雄、花蓮地區有大雨出現。(氣象局提供)

中南部下雨了！氣象局指出，今（24日）午後西半部山區，包括高雄、台南、嘉義及屏東山區都出現較明顯降雨。到了明天（25日），華南雲雨區東移靠近，全台轉涼，降雨機率大增。「氣象達人」彭啟明表示，這波雨勢預期不大，下周一（26日）水氣就開始減少，等到下周四（29日）又有新一波鋒面抵達。

氣象局指出，今天吹偏東北風，迎風面東半部地區及大台北地區有局部短暫雨，不過由於午後對流雲系發展旺盛，高雄、花蓮地區及台南、屏東山區有局部大雨出現機率。今日雨量前十名都由花東、高雄包辦，不少中南部民眾見到久違的雨天都非常興奮。

明日將有一波華南雲雨區通過台灣，降雨範圍變廣，除了北部及東半部地區有短暫雨外，中南部地區也有局部短暫雨。氣溫部份也稍微下降，北台灣高溫約23、24度，花東高溫25、26度，中南部高溫28、29度；各地低溫約20-23度。

彭啟明指出，華南雲雨帶約在周六晚上開始通過台灣，各地雲量變多、降雨機會提高，預測周日全台都會有短暫雨機會，許多久未降雨的西半部地區也有可能下雨！不過預測也顯示，這波雨勢仍以小雨為主，雖無法改善太多，但對水情多少有些幫助。

彭啟明指出，華南雲雨帶約在周六晚上開始通過台灣，各地雲量變多、降雨機會提高，預測周日全台都會有短暫雨機會。(氣象局提供)

彭啟明說，此波華南水氣影響只有一天，下周一開始水氣就會逐漸減少，各地氣溫明顯變熱，午後山區有雷陣雨。直到下周四，會有另一波鋒面會通過台灣，由於預測指出，梅雨季可能會延後才到，降雨的多寡是下周天氣關注的重點。

(中時新聞網)