受到鋒面通過影響，昨（28日）深夜至今天（29日）上半天，苗栗以北局部地區出現大雨，全台雨露均霑。（氣象局提供）

粉專《天氣即時預報》指出，下一波明顯降雨將出現在下周三至下周四，有一波鋒面會快速通過。（摘自天氣即時預報）

受到鋒面通過影響，昨（28日）深夜至今天（29日）上半天，苗栗以北局部地區出現大雨，全台雨露均霑，以清晨時的雨勢最為顯著，下午起雨勢趨緩，各地逐漸轉為多雲天氣。未來5日以多雲到晴為主，僅東部有局部陣雨，專家指出，下波明顯降雨將集中在下周三、周四（5-6日），但預期雨量並不會太多。

隨著鋒面雲系離開台灣，這波春雨也到達尾聲。中央氣象局表示，今夜至明天（30日）只剩花東及南部地區偶有零星雨，各地將恢復多雲到晴，中午過後山區仍有熱對流發展，但天氣趨於穩定，降雨範圍會較前幾天限縮。

溫度方面，各地高溫回升，北部及東半部地區27-29度，中南部約31、32度，較為悶熱；低溫部分，北台灣清晨仍有18度左右的低溫出現，感受偏涼，其他地區約20-22度。

「氣象達人」彭啟明表示，明天起到周末，都將是典型的夏季天氣類型，中南部靠山區仍有些午後局部陣雨發展機會。類似的天氣將持續到下周二（4日），預計下周三、四（5、6日）又有波類似春雨的鋒面接近台灣。

粉專《天氣即時預報》指出，未來5天天氣相對穩定，各地高溫回升。下一波明顯降雨鋒面將在下周三至下周四快速通過，但目前資料顯示「尚無滯留跡象」，意指帶來的降雨恐並不多。不過，彭啟明表示，在5月10日到15日左右，台灣附近有利於梅雨發展的條件，屆時可能會有較典型的梅雨鋒面接近，可以稍作期待。

(中時新聞網)