5月梅雨季開始就有3波鋒面接力報到，氣象達人彭啟明表示，第一波在明天白天抵達，中部以北、東半部有些雨勢，山區被激發午後熱對流，但結構差，周六、日第2波鋒面接近，結構也較差，中南部有午後熱對流發展，但不旺盛，下周四第3波鋒面接近，這波滯留時間略久一點，但依舊結構沒有太好，想要有梅雨季的大規模降雨解旱，可能要等到五月底至六月初。

彭啟明在臉書表示，目前大陸湖南到江西附近，有滯留鋒面發展，當地已經發布大暴雨警戒，一天雨量超過100毫米，然而這波鋒面在接近台灣時顯著減弱、移動很快，周三(5日)白天開始，中部以北、東半部逐漸有雨勢，但不會太多，中南部則有零星陣雨，或是山區被激發的午後熱對流，除非有中小尺度對流系統突然發展起來，不然這波降雨可能不多。溫度方面，中部以北、東半部溫度會略降2、3度，高溫27至28度，中南部差異不大。

今天只有東半部地區有雨。(翻攝自 氣象局)

彭啟明說，周四、周五(6、7日)回溫轉晴，周六、日(8、9日)又有波鋒面接近，這波鋒面尚未成形，目前趨勢上，這波鋒面和周三這波很像，接近台灣時，結構顯著轉差，也是中部以北、東半部有短暫陣雨，中南部有午後熱對流發展，但不是很旺盛。

彭啟明說，下周一到周三(10至12日)又回溫晴朗，下周四(13日)第3波梅雨鋒面接近，這波滯留時間略久一點，稍微像是傳統梅雨鋒面的態勢，但依舊結構不太好，仍需要滾動觀察。

彭啟明說，短期天氣預測上，未來兩周都還沒有較大規模降雨的時機點，長期預測來看，有利於梅雨鋒面在台灣發展的條件仍持續往後延，可能五月底到六月初才開始，但整體梅雨的結構不算好，仍是維持降雨偏少的機會，這時候就要靠梅雨鋒面內不穩定發展的中小尺度對流系統，請大家有所準備，對水情可能要做最壞的打算。

(中時新聞網)