首波梅雨上周三（5日）和昨天接力抵台，但未帶來顯著降雨，氣象達人彭啟明示警，以現在鋒面在台灣北邊，大陸長江中下游每天都有暴雨的入梅情形，對照台灣都是吹很穩定、很熱的偏南風，僅偶爾有午後雷陣雨的情況來看，若鋒面就這樣跳過台灣，壓力就很大了，建議要做最壞最壞的打算，或許要撐到颱風來。

圖為今天台灣各地的降雨預測，僅部分山區有午後雷陣雨。(翻攝自 氣象局)

彭啟明在臉書表示，今天是母親節，仍是個大熱天，今起一周高溫炎熱，北部高溫33度，南部35度，午後山區有零星短暫陣雨，未來7至10天都是類似穩定的天氣，要等5月底西南季風水氣抵達後，環境才會稍改變，會有一些午後對流雷陣雨。

至於攸關台灣水情能否解渴的梅雨滯留鋒面，彭啟明說，一般梅雨鋒面在5月的時候慢慢往北，最後8月初到日本北海道附近結束，等到梅雨鋒面過了就是夏天，如果以現在鋒面在台灣北邊、大陸長江中下游地區不斷旺盛發展，每天都有暴雨的入梅情形，反而台灣都是吹很穩定、很熱的偏南風，有時候下午後雷陣雨，如果鋒面就這樣跳過台灣，壓力就很大了。

梅雨鋒面，也就是冷暖鋒交界處目前位在台灣北邊、大陸長江中下游附近，就是不下來台灣。(翻攝自 彭啟明臉書)

彭啟明提醒，如果未來1、2個月都沒有顯著降雨，當然會有一些中小尺的的對流意外發展，但可遇不可求。若再這樣旱下去，建議大家真的要做最壞最壞最壞的打算，還要再撐一段時間，或許要撐到颱風來。

氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台南市近山區有38度極端高溫出現的機率；高雄市、屏東縣近山區，有連續出現36度高溫的機率，嘉義縣市，南投縣近山區氣溫36度以上，需加強注意。

氣象局指出，今天鋒面同樣位於台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，周一至周六（10至15日）太平洋高壓增強，各地大多為晴至多雲、熱力四射，高溫30度以上，西半部可達33至35度，局部近山區平地易有36度以上高溫發生的機率；降雨不多，東半部有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

(中時新聞網)