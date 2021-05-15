疫情延燒、本土病例激增，連氣溫也居高不下。今起一連兩天的國中會考登場，天氣「熱得跟夏天一樣」，各地高溫衝到36度以上，南部甚至達39度。

儘管有一道滯留鋒面在大陸華中一帶徘迴，但被太平洋高壓阻擋，對台灣天氣毫無幫助。今清晨雖稍涼，但陽光露臉後氣溫直線上升，各地均逾36度，北部22至36度、中部23至37度、南部22至39度、東部21至36度。

中央氣象局針對全台10縣市發布高溫資訊，南高屏3縣更是一片紅通通，適逢會考，氣象局提醒考生務必注意補充水分。

氣象專家吳德榮指出，今各地晴午後多雲，局部山區中午過後有短暫降雨。下周二（18日）滯留鋒移至台灣北部海面，台灣附近水氣增加，有陣雨或雷雨機率。

根據歐洲、美國模式模擬，太平洋高壓仍主宰未來10天天氣，全台酷熱如盛夏，就算附近有鋒面或擾動，都無法撼動高壓勢力，民眾勤洗手之餘，也要節約用水。

(中時新聞網)