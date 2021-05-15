明各地仍普遍高溫炎熱，中央氣象局針對15縣市發布高溫警訊。（氣象局提供）

今日高溫再度飆破40度關卡，第一名落在台南玉井，於中午測得40.2度高溫。（氣象局提供）

明天（16日）是國中會考第二天，中央氣象局提醒，明各地仍普遍高溫炎熱，同時針對15縣市發布高溫警訊。今日高溫再度飆破40度關卡，第一名落在台南玉井，於中午測得40.2度高溫。對此，氣象局長鄭明典坦言，近日極端高溫頻傳，「不是偶然，是真的熱！」

氣象局指出，明天各地大多仍為高溫炎熱的天氣，北部可能會比今天再熱一點，各地高溫都可達31度以上，西半部普遍能來到35度，其中要注意大台北盆地、苗栗以南內陸、近山區及花蓮縱谷高溫容易超過36度，尤其南高屏及南投仍有38度以上極端高溫發生的機率，提醒民眾外出務必注意多補水，慎防熱傷害。

鄭明典於臉書公布今日前十大高溫地區，其中測得38度以上極端高溫地區分別出現在嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及南投縣。他直呼，「最高溫並非同一地點！38度以上站數不少，不是偶然發生的極端溫度，是真的熱！」

氣象局表示，明各地天氣持續穩定，多雲到晴，只有山區午後有局部短暫雷陣雨，夜晚清晨東半部也有零星短暫陣雨。類似天氣狀態預計能持續到下周一（17日）。到了下周二、周三（18、19日）受到微弱鋒面影響，各地雲量增多，午後對流情形會較顯著，北部及東北部有局部短暫陣雨，中部地區也能迎來短暫陣雨。

(中時新聞網)