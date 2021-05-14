高雄興達電廠於13日因工作人員誤開隔離開關，導致匯流排接地故障，造成機組跳脫，引發全台大停電；財經網紅胡采蘋表示，台灣的電網太過老舊，根本無法負荷每戶安裝充電樁，會導致附近區域跳電，然而礙於能源政策的不確定性前提下，根本無法執行電網的更新，還可能造成台灣跟不上未來的趨勢。

高雄興達電廠4機組跳脫，引發513全台大停電，對此胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」表示，台灣電網其實已經太過老舊，應該盡早汰換，但重新鋪設電網，就要考慮到未來的供電模式，無論傳統的基載配非基載，或是分散式智慧電網，都和能源運用效率、發電類型節節相關，設計截然不同。

胡采蘋舉例，隨著電動車趨勢漸起，全球多國計劃於2030至2040年間，禁售燃油汽車，改售電動車，然這需要建立在充電樁的普及上，但依台灣的電網，根本無法負荷目前每戶設有充電樁，僅能整個社區共用，否則將造成附近區域跳電；她補充，除非自有發電系統，否則無論多有錢都不行，現實就是台灣的電網做不到。

胡采蘋表示，要去更新如此重要的基礎設施，需要對未來世界、能源服務有充分的認識，才能決定將採用的能源類型和電網類型，若無法實現未來型態電網，遑論滿足相關需求、電動車產業發展？

胡采蘋指出，公投可能是造成未來供電系統惡化的元兇，一般民眾根本沒有這樣的認知，同樣的我們也不可能要求每個人花時間去了解每個難題，「公投是一個個獨立的題目，每個目的不同的團體各自提出自己的題目，問題是，題目與題目之間，根本不具備一個對未來宏觀的認識」。

胡采蘋擔憂表示，在能源政策搖擺不定的前提下，電網的更新幾乎無法執行，因為完全不知道未來供電政策會如何，但「未來不會等我們，未來很快就會來了」。

(中時新聞網)