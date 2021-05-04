明天（5日）有一鋒面通過，清晨後開始影響台灣，中部以北、東半部地區及南部山區都會陸續有降雨機會，東半部地區及馬祖要注意有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

中央氣象局指出，明天（5日）有一鋒面通過，自深夜開始各地雲量增加，到了清晨後開始影響台灣，中部以北、東半部地區及南部山區都會陸續有降雨機會，東半部地區及馬祖要注意有局部大雨發生的機率。「天氣職人」吳聖宇表示，這波鋒面移動速度較快，到了後天（6日）就會離開台灣，各地天氣轉好，剩東部有局部陣雨，對中南部水情幫助仍相當有限。

吳聖宇表示，預報顯示有一股鋒面正接近台灣，預計鋒面尾端會在明天清晨左右掠過台灣上空，並繼續向東移動。北部地區自深夜起雲量增多，到明天清晨前就有機會下雨，隨後東半部地區將陸續出現降雨。吳聖宇提醒，東部花東近岸沿海地區，要留意在鋒面通過時是否有對流系統發展，恐出現較大雨勢。氣象局則提醒，明在東半部地區及馬祖有局部大雨發生的機率，若對流發展旺盛，東半部地區不排除有雷雨發生。

不過，吳聖宇指出，由於這波鋒面移動很快，不算典型的梅雨鋒面型態，加上西南邊也還沒有西南風水氣配合，預報資料顯示，鋒面對於中南部的天氣並沒有太明顯的影響，頂多山區會出現局部零星降雨而已，對於水情幫助相當有限。

到了周四，鋒面已經快速遠離，北部天氣好轉，僅剩東半部有局部降雨，中南部則持續維持好天氣。吳聖宇預估，再下一波鋒面可能會在周末（8日）接近，但影響程度甚至比這波鋒面還要更小，降雨情況仍很有限。

受到鋒面通過影響，明北台灣高溫稍降，約25-27度，稍有涼意，花東約28-30度，中南部地區仍能達到31-32度以上。不過，吳聖宇表示，由於風向很快又會轉回東南風，稍涼的天氣僅會維持一天而已。隨著邁入5月，涼冷空氣逐漸減弱，除了要注意梅雨發展的動向外，也要開始注意台灣出現特殊高溫的機率提高，吳聖宇提醒，「一旦有南風吹起帶來暖空氣，就要開始注意是否有高溫發生的狀況了。」

(中時新聞網)