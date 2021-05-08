氣象局針對中南部近山區處或河谷地區發布高溫警報。（氣象局提供）

熱爆！中央氣象局表示，今天（8日）各地高溫普遍在29-34度，中南部近山區有出現局部36度以上高溫，前三高溫分別為38度（台南市玉井）、37.5度（高雄市月眉）、37.3度（高雄市內門）。明（9日）是母親節，「氣象達人」彭啟明表示，明天各地天氣持續高溫炎熱，山區留意午後雷陣雨，戶外活動需適時補充水分。

氣象局表示，明天鋒面仍位於台灣北部海面，因此北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴天氣，午後山區需注意有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，各地低溫約23-25度，白天氣溫持續偏高，北部、東半部高溫29-31度，中南部高溫可以來到32-35度。氣象局也針對中南部近山區處或河谷地區發布高溫警報，台南市有38度極端高溫出現的機率，高雄市、屏東縣、嘉義縣市及南投縣，需注意有36度以上高溫出現。

彭啟明臉書發文指出，明天北台灣受到鋒面邊緣的影響，雲量稍多一些，但降雨狀況並不明顯，各地大致維持晴朗多雲的天氣型態，山區活動要留意局部午後雷雨。彭啟明提醒，類似高溫炎熱天氣在未來至少會持續十天，近期的天氣條件對國內解旱幫助仍不顯著，整體天氣環境改變要到5月底較有機會。

(中時新聞網)