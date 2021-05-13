最近天氣越來越熱，已開始邁入了炎熱的夏季，未來1周多屬高溫炎熱天氣，造成熱傷害發生的機會也大幅增加。國民健康署吳昭軍署長表示，熱傷害的高危險族群，包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患等，更應小心謹慎面對。

●預防熱傷害 掌握3招要訣

國民健康署提醒大家要避免熱傷害，切記掌握3要訣：保持涼爽、補充水分、提高警覺。

▸第1招：保持涼爽

1.穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服。

2.室內加裝遮光窗簾，避免陽光的直接照射，並關掉非必要的燈和電器設備，以避免產生更多的熱量。

3.盡可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方；若家中沒有空調，建議於高溫時至有空調設備的公共場所避暑。

4.不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的車內。

5.雇主需加強通風設施或採用空氣調節器，以隔離工作場所的高溫設施及提供散熱裝置，減少熱能散發到工作間。

熱傷害的高危險族群，包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患等，更應小心謹慎面對近日高溫。（圖／NOW健康提供）

▸第2招：補充水分

1.不論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，且養成每天至少喝2,000 c.c.白開水的好習慣；但若醫囑限制少量者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜。

2.可吃適量蔬果，因蔬果含有較多水分、豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進身體健康。

3.不可補充含酒精及大量糖分的飲料，以避免身體流失更多水分。

▸第3招：提高警覺

1.戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，適當休息並補充水分。

2.嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。

3.為預防員工熱傷害，雇主應提供適宜的工作環境、相關防護措施，並宣導預防熱傷害以及重新調整分配工作，避免勞工每日在高溫場所工作時間超過六小時或依勞工身體狀況安排適度休息。此外，雇主應安排相關課程，使員工認識熱傷害的症狀，以強化預防熱傷害的行動。

●這些熱傷害警訊 不可不知

如出現以下熱傷害的警訊，例如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、可提供加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫，多一分警覺，少一分傷害。

(中時新聞網)