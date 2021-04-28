氣象預報指出，在今日深夜到明天上半天這段期間，中部以北及東北部宜蘭降雨最為明顯，北部地區和中部山區不排除有局部大雨發生機率。(氣象局提供)

氣象局預報顯示，今天深夜至明(29)日上半天鋒面通過台灣，水氣明顯增加，各地降雨機率增，尤其中部以北及東北部地區降雨較為持續及全面，北部地區及中部山區甚至有局部大雨發生機率，明天下半天鋒面通過後，水氣明顯轉乾，各地大多為多雲時晴的天氣，預估下波華南雲系將在下周三(5)、下周四(6)影響台灣，目前發展仍待觀察。

氣象局預報員陳伊秀表示，今日苗栗以北都有斷斷續續的降雨，不過這波鋒面影響最明顯的時候將在今日深夜到明天上半天這段期間，中部以北及東北部宜蘭降雨最為明顯，北部地區和中部山區不排除有局部大雨發生機率，南部地區則是局部短暫雨為主。

陳伊秀指出，這波鋒面上半天通過後，明天下半天起水氣明顯轉乾，各地以多雲到晴為主，周五(30)北部及東北部早晚天氣較涼，水氣明顯減緩，僅花東及南部地區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後各地山區偶有零星短暫陣雨。

一直到下周二(4)前都是較穩定天氣，僅東半部有零星降雨，西半部山區仍有午後熱對流發展，不過在下周三、下周四將有另一道華南雲系來台，目前預估降雨區域以北部及東半部為主，中南部山區則是地形雨為主，但因為不確定性仍高，目前尚在觀察當中。

明天溫度方面，因為白天上半天受降雨影響，白天高溫北部約22到23度，比今天略降1度，其他地區如中部、東北部約25至26度，高雄、花東約26到29度。

氣象局提醒，今(28日)晚至明(29日)白天鋒面通過，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率，請注意。

(中時 )