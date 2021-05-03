華航機師群聚風暴擴大，2日新增4名本土案例，加上先前確診個案，足跡遍布雙北，疫情升溫，台中市如何防疫？台中市長盧秀燕3日出席武德街拓寬動土典禮時表示，截至目前為止，中部疫情相對平穩，但面對疫情不可輕忽，市府持續超前部署、防範未然，近日將進行中央和地方跨機關會議，這幾天已著手整備，呼籲市民持續落實戴口罩、勤洗手，做好自我防護。

台中市長盧秀燕表示，這次雙北、桃園有群聚感染情形，雖然目前為止，中部疫情狀況都還相對平穩，但面對疫情不可輕忽，市府持續超前部署、防範未然，預計這周3將進行中央和地方跨機關會議，這兩天市府已著手處理相關整備作業。此外，台灣地不大，人車流動都可能會使疫情擴散，呼籲市民朋友千萬不要掉以輕心，仍要落實佩戴口罩、勤洗手，並加強防疫，做好自我防護。

台中市長盧秀燕致詞時輕咳幾聲，她表示，最近氣候冷熱交替，裡外進出，尤其工作時間較長，像近日有模範母親頒獎活動、還有武德街拓寬工程開工祈福典禮，睡眠比較不夠，加上天氣炎熱，水也喝得少，提醒大家睡眠、喝水都要足夠，才有助提高免疫力。

(中時 )