新冠肺炎疫情升溫！華航諾富特飯店感染風暴持續延燒，研判恐已進入社區第一級感染風險，日前中央流行疫情指揮中心已開始實施不支薪疫苗接種假，更方便民眾接種疫苗。輔大醫院副院長劉志光醫師表示，除了遵循中央疫情中心管制原則，戴好口罩、勤洗手、保持社交距離等3件事外，更呼籲民眾盡早施打新冠疫苗，提前預防，給健康多一分保障！

新冠肺炎感染症狀 不再只是呼吸道

劉志光副院長強調，新冠肺炎（COVID-19）感染症狀不再只是常見的發燒，咳嗽、流鼻水等呼吸道感染，已有些民眾會出現拉肚子、起疹子的情況，請民眾不要忽視相關症狀，盡早就診，遵循TOCC原則，確實告知醫師旅遊史（Travel history）、職業別(Occupation)、接觸史（Contact history）及是否群聚(Cluster)等資訊，並遵循相關感染管制措施，及時採取適當的隔離防護。

劉志光醫師提醒，新冠肺炎不只有呼吸道感染。(圖/太陽星網路科技提供)

隔離民眾 更須注意心理調節

劉志光醫師表示，因病毒潛伏期變長，隔離民眾可能須觀察更長時間，對民眾身心都是一種煎熬，甚至有些民眾會出現憂鬱、焦慮等症狀。尤其是在防疫旅館隔離的民眾，除了醫療單位的心理諮詢外，更須親友透過網路給予支持鼓勵，以轉移注意力。

劉志光醫師表示，隔離民眾的心理狀態更須照護調節。(圖/太陽星網路科技提供)

民眾若有疫情相關疑慮，或於隔離期間感到身體不適，可撥打衛福部疾病管制署設置的防疫諮詢免付費專線「1922」，依專業人員指示就醫。

(中時新聞網)