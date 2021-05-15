主委曾明炘在新年團拜時求取新年籤，祖師公即出「壬辰籤」；新冠疫情爆發後，信眾都驚嘆祖師公靈驗，嘖嘖稱奇。（民眾提供）

新冠肺炎疫情持續升溫，本土確診病例14日再暴增29例創單日新高，內政部已要求停辦跨縣市宗教活動，南投縣府發文給各鄉鎮市公所，要求在6月8日前禁止跨縣市遶境、進香、出巡、遊行等活動；南投內轆慶福寺管理委員會昨天召開緊急會議，決議停止原定5月23日的會香活動。

建廟迄今147年的南投內轆慶福寺，主祀祖師公長年信徒絡繹不絕，為中興新村地區內新、內興兩里的宗教文化信仰中心；此寺所主祀的慚愧三祖師，並以農曆10月28日為三公聖誕；1995年間增奉媽祖、千里眼、順風耳、註生娘娘等神明。

新冠病毒未爆發前，主委曾明炘在新年團拜時求取新年籤，祖師公即出壬辰籤，揭示「東西南北不堪行、前途此事正可當，勸君把定莫煩惱、家門自有保安康」；新冠疫情爆發後，信眾都驚嘆祖師公靈驗， 並紛相走告，大家嘖嘖稱奇。

廟方指出，長久以來，慶福寺在每年元宵節有歌舞、摸彩活動；5月23日有信眾集結前往中寮長安寺、鹿港祝生廟、名間受天宮、樟普寮鳳山寺等友宮會香的習慣。今年元宵節碰上桃園新冠疫情發作，元宵活動延宕到舊曆2月22日才舉行，破記錄的大摸彩箱，全台注目。

廟方表示，5月23日會香活動前夕，又碰上「機師趴趴走」疫情社區化，主委曾明炘體念祖師公的旨意，特地召集管理委員舉行臨時會宣示政府防疫什級的措施，並經委員會全數通過決議今年停止會香大活動，以維護信徒的安全與健康。

(中時 )