印度是全球經濟成長率最快的經濟體，法人除了看好印度股之外，也看好印度債。

保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，隨著疫情減緩、疫苗接種及經濟活動恢復，帶動今年印度景氣出現強勁反彈，不僅製造業反彈動能在新興市場名列前茅，服務業復甦動能也是不遑多讓，再者，印度目前免疫人口比例相對高，本身又是疫苗生產大國，都將有利於疫情進一步受控、穩固經濟復甦腳步。

不過，有鑑於目前債市受到美國公債影響，走勢波動，張世東表示，目前首選較短存續期間的高評等印度債券，不但有機會參與高殖利率的收益效果，存續期間較短的債券，能在升息環境中展現較佳的防禦力，帶領投資人渡過短期市場波動，擁抱甜蜜收益；產業方面，建議以投資等級印度中央公債，以及信用體質良好之印度企業所發行的高評等當地企業債，如銀行、公用事業、能源等產業為主。

安本標準投信投資長彭炫彬也表示，全球經濟復甦尚需要時間，預期央行刺激經濟舉措將持續，因此寬鬆的資金環境仍將推升風險性信用資產的表現。根據IMF報告指出，印度歷經去年的衰退後，今年將大幅成長11.5％，強勁的基本面與印度央行持續維持寬鬆貨幣政策，也有利於印度債市發展，再加上，外資持續流入亦將推升盧比升值。印度債本身兼具高殖利率和投資等級，未來表現仍可期，如果投資人希望追求較高收益，印度債仍將是不錯的選擇。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣則表示，印度央行近期宣布將維持低利率寬鬆政策與購債計畫，「印式QE」政策將對債券市場帶來支撐。同時印度經濟逐步脫離新冠肺炎疫情影響，整體基本面於2021年轉佳，成長動能可期，看好印度債券後市表現。 林培珣指出，印度政府公布上一季度稅收，表現超乎預期，不僅減緩印度政府負債壓力，有助支撐印度主權債價格，亦顯示印度經濟增長樂觀。根據OECD公布的預測顯示，印度4月開始的年度GDP預料會成長12.6％，為今年全球經濟成長率最快的經濟體，建議有固定收益需求，或者偏好高殖利率的投資人，可以將印度債券基金納入資產配置當中。

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