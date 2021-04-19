經驗顯示在美債利率走升期間，風險性資產表現仍不俗，債券以優先順位高收益債表現最為亮眼，平均漲幅達雙位數，考量其低存續期、高息、發債企業多元等優勢，不妨適度布局優先順位高收益債券基金，既有助抵禦利率上升帶來的市場波動，也能享有收益及產業復甦行情掌握等投資好處。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，在當前全球景氣復甦的趨勢之下，不僅令高收益債的基本面更為穩固，違約疑慮下滑，且存續期間較短的資產特性，面對利率回升更具抵抗能力。因此，儘管短期美債利率彈升往往對所有資產帶來衝擊，但根據歷史經驗，整個利率上升期間風險性資產表現反而出奇優異。

值得一提的是，以主要債券表現來看，自2000年來利率大幅走升期間，優先順位高收益債的平均報酬率達17.5％，正報酬機會為100％，在平均報酬及勝率都較新興債、投資級債明顯優異。

李運婷指出，從信用指標來看，截至去年底止雖然整體高收益債發行企業的總槓桿率升至紀錄新高的6.3倍，不過隨著經濟回穩、企業獲利反彈，且帳上仍有充足的現金償還債務。根據美銀美林預估，未來12個月將可能明顯降至4.9倍，同時利息保障倍數也將進一步彈升至波段高位，財務體質可望大幅改善下，高收益債長多趨勢料將延續。

優先順位高收益債較一般高收益債更具優勢的地方在於其不僅同樣具有高息優勢，存續期間也較一般高收益債再短一些，加上發債產業多元，更有助於掌握疫情後各產業多元復甦趨勢，長多趨勢不變，是當前面臨利率上升環境下，穩健收益的投資選擇。

(工商 )