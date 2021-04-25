美股今年來持續上漲，尤其標準普爾500指數23日盤中再創新高，部份華爾街大型投資銀行已開始預測美股如此強勁漲勢會歇息，甚至回檔風險愈來愈高。

最近高盛預期美國經濟成長表現在第二季達到頂峰後，就可能拖累美股走勢轉弱。摩根士丹利警告美股短線有回檔風險。德意志銀行認為美國經濟放緩會令標普500回跌10％。美國銀行預估該指數年底水準將較目前低約8％。

Dakota財富管理投資組合經理帕里克（Robert Pavlik）認為美股在沒有特定理由下大幅拉回也不會令他意外。

美股從去年3月中谷底強勁回升到現在，沒有明顯回檔整理，像標普500迄今已累漲逾80％。這令部份投資人愈來愈難決定該先獲利出場，抑或繼續持股來等得更高點的來臨。

嘉信理財交易與衍生性商品部副總裁弗特瑞克（Randy Frederick）指出去年3月以來，只要敢在股市下跌時低接，都能為投資人帶來可觀的報酬。

標普500從2008年金融危機低點開始上漲到現在，累計上漲逾500％。其間出現過五次下跌10％以上的波段跌幅，和去年3月更因為疫情而暴跌34％，但事後股市都能大幅回升並創新高，因此部份投資人正以此做為加碼和持有的理由。

儘管如此，不少投資人仍然為可能的股市利空做準備。反映他們憂慮新冠疫情持續擴散，和大規模振興措施刺激經濟的利多已反映在股價上。加上外傳白宮將大幅調升富人資本利得稅率，都影響市場信心。

目前美股選擇權市場裡的賣權與買權比率，出現約一年來市場看法最空的程度，顯示投資人不斷看空，並為股市可能下跌在做對沖風險的準備。

另一個讓人憂心現象是美股本益比過高。據路孚特Datastream資料，目前標普500本益比達22.3倍，遠超過歷來平均的15.4倍。

(工商 )