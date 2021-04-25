美國聯準會(Fed)27日和28日舉行四月貨幣政策會議，外界認為就算Fed對美國經濟發出近期最樂觀看法，也不可能改變政策立場。高盛與花旗認為Fed最快也要明年才會讓寬鬆政策退場。

市場普遍認為就算Fed高層指目前經濟正處近四十年來最熱絡程度，但在沒有明確跡象證明經濟穩固復甦之前不會退場。

嘉信理財交易與衍生性商品部副總裁弗特瑞克(Randy Frederick)指Fed繼續寬鬆讓美國經濟前景相當好。

Fed去年在疫情爆發初期，就把基準利率急速調降至0％到0.25％區間，持續每月買進至少1,200億美元債券相關資產，令Fed資產負債表倍增至目前近8兆美元。

市場正揣測強勁經濟數據和通膨壓力開始上升，會否促使Fed提前退場，但弗氏認為Fed會不斷提供流動性來推動經濟復甦，決定何時退場是Fed要面對的挑戰。外界認為Fed在四月會議上不會做退場決定。

凱投宏觀經濟師杭特(Andrew Hunter)估計Fed會對美國經濟展望發表其近期最樂觀看法。他跟華爾街普遍看法一樣，Fed高層看好經濟前景同時，會強調維持寬鬆政策一段時間。

鮑爾最近表示經濟復甦已到轉捩點，但仍繼續堅持勞動市場必須達到全民就業程度才可望調整政策方向。這讓外界預期他在四月會議結束後的記者會上，不會對未來何時升息和縮減買債規模等發表具體看法。

Brown Advisory固定收益部主管格拉夫(Tom Graff)認為鮑爾在退場上會等待最後一刻才突然出手。

高盛經濟師梅里克(David Mericle)認為Fed下半年某個時間點會暗示退場。退場時間可望在明年初，透過每次開會來宣布把每月買債金額削減150億美元。

花旗經濟師賀倫霍斯特(Andrew Hollenhorst)認為Fed最快要明年下半年才可能升息。

(工商 )