截至4月26日，印度一天內新增近35萬又3千確診病例，連續第5天新增病例數破世界紀錄。星期六時死亡病例一天內新增2,700多例，也是連續第9天單日死亡數創國內新高數字。

過去短短幾天內，印度增加超過一百萬新確診病例，總確診人數僅次於美國。急速惡化的疫情正壓垮當地醫院及社區，所有物資都面臨短缺：ICU重症病床、藥物、氧氣瓶、呼吸器。

然而，印度不僅擁有世界上最大的疫苗生產商，更具備「製藥之國」的稱號，為何醫療崩潰、無法善用自身醫藥製造能量封殺疫情？

目前，印度多地已經出現「三重變種病毒」（triple-mutant variant），即3種不同的新冠病毒株結合形成一個新的變種，而印度政府輕忽了－－6週前，印度衛生部才宣布國家接近疫情的「終局」。

不過，印度的疫情危機固然是政府防疫政策鬆懈，卻也反映「全球化」在疫情中凸顯出來另一須反思之處：相互依賴卻又不均等的資源分配。印度的悲劇，很可能也是其他發展中國家的命運。

民眾被迫自買氧氣、自聘護理師，印度政府防疫政策失當

在印度，近日最令人感到震驚的醫療崩潰景象，是民眾被迫自買氧氣、自聘護理師，只為了盡可能挽救家人的性命。

在印度大城市德里（Delhi），醫院的重症病床全滿，氧氣也嚴重不足，醫護人員不得不要求住院患者家屬自買氧氣，因此每天清晨3、4點，城內各地製氧站就會擠滿帶著氧氣鋼瓶的家屬，排隊等著買氧氣。如果沒買到氧氣，家人很可能就此失去生命。一些沒法替生病家人覓得床位的人，甚至得上黑市購買比平常貴8倍的氧氣鋼瓶在家裡延續家人呼吸。

一位找不到醫院床位的民眾提瓦里（Anuj Tiwari），自己聘請一位護理師在家治療他的兄弟。而且，這些情況僅限於「有錢」可以這麼做的人，那些貧窮的人，可能得眼睜睜看著家人生命逐漸消逝。

奇怪的是，印度全國每日氧氣產量至少7,100噸，高於全國所需的6,785噸，為何短缺情況如此嚴重？這7千噸裡包括工業用氧氣，太平時候，醫療用氧氣僅佔15％，但緊急時用量會大幅飆升。印度醫藥研究人員批評，印度政府過於短視，美聯社報導，印度政府上一波疫情時緊急把氧氣產能轉向供應醫療用途，但疫情趨緩又馬上轉回供應工業用途，導致疫情一激化，氧氣立刻短缺。

一位印度氣體產業人士告訴路透社：「如果他們2、3個禮拜前就行動，問題根本不會發生。」

雖然印度民間醫療製造能力出眾，BloombergQuint指出，印度公衛支出低得可憐，僅佔印度GDP近1％。在政府預算優先考慮醫療保健方面，該國在189位中排名第179位。這代表，印度政府一直以來並未將公衛視為整體的、國家層級的優先事項，各個邦的支出不同，因此面對像這次氧氣瓶短缺的緊急狀況，就出現相互爭奪的問題。

在絕望中，民眾孤注一擲地在黑市購買氧氣鋼瓶或藥物瑞德西韋（Remdesivir），而黑市也是政府防控不當一個明證。印度政府已要求7間公司加緊製造瑞德西韋，但流行病學家康德（Lalit Kant）指出，奇怪的是，黑市裡卻能買到這種藥，代表供應系統有漏洞，政府卻沒有彌補。一些邦政府誓言要打擊黑市、逮捕了一些人，但黑市看似仍完好無缺。

印度無法加快製造疫苗，因歐美扣住疫苗原料

印度作為疫苗第一大生產國，目前接種總數雖然僅次於美國和中國，但佔整體國民的接種率僅10％，遠低於達到群體免疫的目標，近期的接種速度也不夠快。

一種輿論聲音認為，印度疫情之所以失控到如此地步，一個原因是歐盟和美國把印度生產的疫苗和疫苗原料都搶光或扣住。去年疫情爆發時，前美國總統川普啟動《國防生產法》（Defense Production Act），為了加速美國國內疫苗製造，因此限制出口原料和技術到其他國家，新任美國總統拜登於2月延續此禁令。

印度疫苗製造商表示，這個禁令須要解除，才可以加速疫苗製造。世界最大的疫苗生產商印度血清研究所（Serum Institute of India）執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）在推特上發文向美國呼籲：「我們代表美國以外的所有疫苗產業，如果我們要真正團結起來擊敗這種病毒，我謹請您取消對美國的原材料出口禁運，以使疫苗產量能夠提高。」

拜登正面臨是否要取消禁令的壓力。目前，見印度陷入水深火熱，美國、英國、德國與歐盟政府25日紛紛馳援，緊急空運氧氣濃縮機與呼吸器甚至疫苗原料。《衛報》（The Guardian）評論，印度工廠現在最需要的正是被美國扣住的原料，以及基因測序等工具，用來識別和控制現在正出現的變種病毒。

這是對全球化的一種考驗，歐美國家緊急救援印度，不僅出於人道，更出於印度是全世界疫苗生產大國，其所負責生產與供應的AZ疫苗，不僅是當前歐美接種計畫的主力疫苗，印度更是COVAX平台「貧國疫苗分享計畫」的最主力生產者之一。

印度商業報紙《Business Line》以針砭政府的角度評論，歐美政府懂得提早購買疫苗，將促使經濟更快復甦，印度也應抱持這種積極態度。

不過，事實可能更加複雜。印度成為疫情中兩種疫情應對的「夾心餅乾」：一種是西方富裕國家優先考慮滿足自身需要的疫苗，一種是由世界衛生組織提出的疫苗平等論，以COVAX計畫對貧國分享疫苗。印度同時作為這兩種供應方式的製造來源，自己卻面臨疫情崩潰，引起各國神經緊張。《衛報》指出，印度的例子指出，世界對疫情應對的思考，應跳脫非此即彼，應有更彈性、更集中的滅火方式。

《商業周刊1746期》

(中時新聞網)