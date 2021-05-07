台灣疫情因華航機師群聚案逐漸升溫，社會陷入一片恐慌，新冠肺炎疫苗施打數也隨之提升。台北市副市長黃珊珊今發文呼籲民眾多多施打疫苗，同時喊話中央疫情指揮中心，要求盡快喬定第3批疫苗進口，否則在4月20號以後接種疫苗的民眾，其實完全沒有機會打到第2劑，遑論即將開放接種的第7、8類對象。

黃珊珊今在臉書發文，內容提及最近疫情升溫，市府依舊鼓勵大家接種疫苗，有疫苗可以打就趕快打，話鋒一轉，她質疑中央昨在記者會上表示「AZ疫苗只打1劑就有86％保護力」，所以到底是要打一劑就好，還是要打2劑﹖還是打完第1劑，就沒有第2劑可以打，應該要跟老百姓說清楚。

黃說，中央宣布下周要開放第7、8類對象接種疫苗，包含軍人以及65歲以上長者，但進口的疫苗中，其中1批即將於5月底到期，另1批則在6月15號到期，而AZ疫苗施打第一劑後，必須間隔8到12周才能施打第2劑，換句話說，如果3批疫苗沒進口的話，在4月20號以後接種疫苗，完全沒有機會打到第二劑。

黃呼籲，不管是1劑還是2劑，施打疫苗絕對比沒打好，尤其是有較大機會接觸高風險族群的民眾，「有疫苗可以打就趕快打！」

(中時 )