主治醫師、副院長陳順勝（右）表示，陳前總統是全民防疫最佳典範。（高雄長庚提供／袁庭堯高雄傳真）

疫情延燒，符合65歲以上免費施打疫苗資格的前總統陳水扁，13日下午前往高雄長庚醫院施打疫苗。陳水扁搭乘休旅車從地下專用車道進入醫院，在院方安排私密注射空間完成注射後離去，還拍攝影片呼籲國民踴躍施打。

陳水扁昨晚在臉書粉絲專頁上PO文強調「明天，阿扁打疫苗去」。陳水扁表示，經高雄長庚醫療團隊討論並評估，年滿65歲的他目前身體狀況可以打疫苗，他便聽從醫囑及安排，13日下午1點半在高雄長庚醫院醫學大樓施打疫苗。

主治醫師、副院長陳順勝表示，打疫苗可以大幅降低感染風險，可以增加台灣群體免疫力。縱有小小不適，比起COVlD-19的危害更大，顯得微不足道。

注射疫苗後，陳水扁透過影片呼籲社會大眾「做好防疫，人人有責」。他強調，他只不過盡國民的義務，希望大家踴躍打疫苗。施打過程完全不痛，沒有不舒服，大家可以放心，也希望大家平安。

陳順勝表示，陳前總統很早以前就想打疫苗，特別向他說明打疫苗可降低肺炎感染機率，形成全民防疫網。5月3日公布65歲以上老人可以公費施打，經過一兩週的安排，評估注射過程成熟，再經過醫療小組評估，認為陳前總統適合，就排定今日施打。陳前總統是全民防疫最佳典範，就下來就等第二劑接種。

(中時 )