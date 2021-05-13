台東縣長饒慶鈴13日至台東縣鹿野鄉衛生所訪視新冠肺炎疫苗施打情形，她說明，由於台東幅員遼闊，16鄉鎮衛生所大多數都得肩負起類醫院、類醫療診所的責任，目前台東市能接種疫苗的醫院大多集中在台東市區，而目前各鄉鎮衛生所都有提供新冠肺炎門診預約施打，希望有需要的民眾多多利用。

不少民眾一一排隊在鹿野鄉衛生所前，鹿野衛生所13日被分配到2劑，相當於可提供20人施打疫苗，目前先開放第一線人員施打疫苗，當日預約已全數額滿。饒慶鈴說，目前部分醫院也開放自費施打疫苗，而16鄉鎮衛生所含台東市都已開放疫苗預約門診，但提供第一線防疫人員先接種，期望大家都能配合防疫措施，鄉親都能安然度過這次疫情。

此外，台東基督教醫院為提供公費疫苗施打院所，東基13日上午宣布自17日起增加門診，由1診次增加至3診次，每診次可接種疫苗人數由40人提高至70人，採線上及電話預約制。

(中時 )