今天上午傳出有空服員打完AZ疫苗後出現視力模糊的嚴重不良反應，中央流行疫情指揮中心今天證實，確實有一名疫苗接種者，在接種後第二天出現左眼模糊、視差等不適感，就醫後確診為視網膜病變，目前症狀仍未好轉。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天打了16180劑疫苗，新增20件不良反應，其中18件非嚴重不良反應、2件嚴重不良反應。

莊人祥表示，其中1例嚴重不良反應是在接種後5天出現左臉頰與左上臂的疼痛，為間歇性發作的抽痛，另一例則是一名空服員出現視網膜病變，目前狀況未好轉，需要持續回診觀察。

指揮中心指出，昨天接種疫苗的人數高達1萬6180人，其中公費對象1萬3665人、自費對象2515人，累計接種人數已達12萬9669人。

外傳該空服員接種AZ疫苗後出現視力模糊，但醫師卻不願向上通報一事，莊人祥表示，會再請衛生局調查，但疫苗不良事件通報，病患也可以自行致電1922防疫專線通報，後來了解該個案應是直接由疾管署受理。

衛福部長陳時中則重申，疫苗不良事件通報是看事件發生時序，凡在接種疫苗後出現的不良事件都可以通報，並沒有要求須具備因果關係，莊人祥也指出，視力模糊是否與AZ疫苗有相關，還需進一步釐清，若個案需要申請救濟，指揮中心也願意協助。

(中時 )