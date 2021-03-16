民進黨立委王定宇被爆與民進黨發言人顏若芳同居，兩人事後異口同聲表示是分租房間，且之後不會再分租，面對王顏風波，民進黨立委都冷處理表示，私人領域要自己承擔，不便表達；連長期關注女性權益的綠委范雲，至今也未表達意見，民眾黨發言人楊寶楨今到范雲臉書留言表示，「面對貴黨黨內如此不平等的現象，譽為女權鬥士的范雲委員，您都不需要出來評評理嗎？碰到綠的就轉彎」。

王定宇與顏若發爆發同居疑雲後，顏若芳自請處分，王定宇仍持續立委工作，楊寶楨批評，事發後男方還可以若無其事地繼續發臉書、視訊上政論節目、進行公開視訊會議、到立院委員會質詢，還能雲淡風輕、臉不紅氣不喘地受訪，甚至嫌8000元房租太貴，女方情何以堪。

楊寶楨質疑，如今只留女方自責，暫時放棄原本的發言工作，這合理嗎？王委員都不用負責嗎？女權鬥士范雲委員、民進黨婦女部都不用出來說點什麼嗎？

面對范雲至今未針對該事件發言，楊寶楨今上午直接到范雲臉書留言表示，「引發爭議後，顏若芳發言人自請處分，王定宇委員持續他的立委工作，難道只有女方需要擔責任嗎？面對貴黨黨內如此不平等的現象，譽為女權鬥士的范雲委員，您都不需要出來評評理嗎？更批評民進黨碰到綠的就轉彎。」

有網友則回覆酸，范雲捍衛女權的範圍不包含自己人；也有人留言問，顏若芳自請處分這個結果，范老師看得下去嗎？從自己黨開始塑造性別的公平正義吧。

(中時 )