已婚民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳陷同居疑雲，王定宇15日首度現身回應，顏若芳套房他不租了，8000元房租只有一個床位很貴，之後還會「再找」。但會後受訪被記者問及，「最近是否有跟顏若芳聯絡？」王定宇竟回「你有跟你媽媽聯絡嗎？」，讓記者非常傻眼。對此，國民黨台北市議員游淑慧坦言，她認為最後結局，一定是王定宇把太太搬出來擋箭，說太太知情、太太不介意，然後再要求顏若芳封口，那他就能安全過關，顏若芳則是過一段時間改調其他黨職。

游淑慧16日上TVBS政論節目《新聞大白話》，談王定宇和顏若芳租房事件，游淑慧表示，這件事從發生到現在過了一個星期，她自始自終都沒批評過顏若芳，反而相當心疼她，覺得她很傻也很可憐。游淑慧解釋，因為她認為最後結局一定是王定宇把太太搬出來擋箭，說太太知情、太太不介意，然後再要求顏若芳封口，那他就能安全過關。

游淑慧還表示，劇本也正如她所料，女生總是變成被犧牲的角色，她相信，王定宇老婆和顏若芳肯定都嚥不下這口氣，被王定宇這樣對待。站在女人的角度，真得很不值得。游淑慧也提及，先前的前總統府發言人丁允恭也是，讓老婆和前女友隔空對決，他本人卻躲在後面，這是很荒謬的事情。

談及顏若芳後續發展，游淑慧認為，明年台北市大同區市議員，顏若芳大概也復出無望，原本她是可以有更好的前途的，卻因為被王定宇犧牲，可能改當民進黨某個機要單位的職務。

(中時新聞網)