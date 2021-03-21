無端被捲入王定宇同居風暴的立委何欣純，除呼籲王定宇道歉，也針對是否參選2022台中市長進行回應。（馮惠宜攝）

無端被捲入王定宇同居風暴的立委何欣純，槓上王定宇後聲量暴衝，還被外界視為為民進黨2022年台中市長選戰中的黑馬，也讓王定宇被戲稱為地方扶龍王。對此，正牌扶龍王王世堅表示，他沒有資格評論王定宇，並指這次的事件只是讓大家提早去注意到何欣純。

何欣純20日陪同總統蔡英文參訪台中市太平聖和宮及大里區草湖太子宮，而蔡總統致詞時，雖未曾提及市長選舉，但支持者也對一路陪同的何欣純大喊「選市長」。而何欣純面對記者追問是否會參選2022台中市長選戰時，她則連忙回答「現在不是談這個的時候」。同時，何欣純還呼籲王定宇要道歉，「他要道歉的人，不只我一人而已，他要道歉的人，真的是還有很多」。

《TVBS》報導，王世堅對此表示，王定宇委員在立法院表現很好，王世堅認為自己沒有資格去評論王定宇，而何欣純平常就做好了準備，這件事情只是讓大家意外提早去注意到何欣純，王世堅更直言，民進黨2022年有望光復台中市。

此外，和何欣純一樣來自台中的綠委蔡其昌則說，民進黨在明年的選舉，不論派哪一個人，他都認為是很適當、能夠勝選的人選，蔡其昌還指出，「市長人選不一定是我，民進黨一定能夠選出一個最能勝選，最能夠符合台中市民期待的市長候選人」。

(中時新聞網)