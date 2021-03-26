台灣西部旱象難解，綠委指北市水價更廉，對此台北市長柯文哲今受訪時再回擊，認為缺水就該面對問題，別轉移焦點，你（民進黨政府）有本事就讓台灣、台北自來水公司統一價格，「我知道他一定不敢」，因為現在北市水價相對貴，柯還嗆綠委應好好回去工作，別老是扯北市。

日前綠委何欣純指出，以家戶用水度數來說，北市水費竟比其他縣市便宜，令人狐疑；鄭運鵬也指，相對全台來說，北市居民收入較高，水價卻比較便宜，是顛倒台灣貧富分配，經濟部也承諾會提出相關分析。

柯文哲今上午主持台北市交通會報，會前受訪時指出，缺水就該面對問題去解決，別轉移焦點去扯到台北水價，要政府有本事就讓北市、台灣自來水公司統一水價，但他認為政府一定不敢，因為現在北市水價比較貴。

柯文哲說，現在面臨旱災，前瞻計畫在這項目上，就花了一千一百多億，錢花下去後，結果並沒有比較好，所以（綠委）好好回去工作，不要老是扯台北市，轉移焦點沒用。

(中時 )