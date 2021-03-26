前牛埔里長陳永和參曾選本屆台南市長還拿下第三高票，如今再拋出要選2024第六選區立委，該選區現任立委為王定宇。(曹婷婷攝)

被網友封為「世上最棒里長」的龍崎區前牛埔里長陳永和，宣布將參選2024年台南第六選區立委，對決現任立委王定宇後，引發各界關注。對於藍營是否會禮讓陳永和，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介表示，不排斥和任何理念相近的人合作，只要可以翻轉民進黨，個人都「樂觀其成」。

陳永和其實在2018年「越級」選市長，當時一度被當笑話看，但他憑著傻瓜精神創造奇蹟，最終拿下11.7萬高票，在6名候選人中高居第3，跌破不少人眼鏡。這次宣布參選2024台南第六選區立委，訴諸找回公平正義、打破政黨及特定媒體壟斷。由於該選區現任立委是王定宇，陳永和此時拋出參選，格外引人聯想。

至於，為何參選第六選區，陳永和表示，2018年選市長的目的是撤銷龍崎掩埋場水保施工執照及水保計畫書執照，而選立委延續選市長初衷，2張執照雖已撤銷，但經過2年多努力，掩埋場環評執照依舊未撤銷，撤銷權責屬中央管轄，為求撤銷掩埋場永久環評執照，不願再看到掩埋場有死灰復燃機會，只好跳下來選立委。

然而，台南第六選區被藍營視為超級艱困選區，王定宇上屆拿下15萬3553票、締造全國最高得票紀錄。據《自由時報》報導，謝龍介表示，針對任何可以在台南翻轉民進黨的可能，個人都「樂觀其成」。

(中時新聞網)