今(4／1)是愚人節，TVBS《女力報到-愛情公寓》劇組曝光黃靖倫、楊佩潔收到愚人節整人企劃，聯手惡整朱宇謀及王上菲搞笑影片。劇組工作人員假借將出席公益活動，邀請黃靖倫、楊佩潔、王上菲、朱宇謀一同開會，會議過程中先是工作人員接電話念阿彌陀佛、還有人哭著衝出去，甚至會議時聊天聊得很大聲，黃靖倫終忍不住飆罵工作人員，他認為自己是特別排開事情前來開會，大家卻這麼不負責任，罵完後憤而離場，讓現場氣氛相當尷尬，此時毫不知情的朱宇謀為完成任務，繼續認真地與工作人員討論內容，最後黃靖倫再次進會議室，遞上小捲紙「恭喜你被整了」，王上菲與朱宇謀才恍然大悟，原來自己因為愚人節被整。

黃靖倫還加碼分享之前愛整兒子，會騙他：「要喝奶囉！然後把奶瓶放嘴巴，假裝要給他喝，又拿開。」結果被老婆臭罵一頓，她說：「這樣會造成小孩心理陰影，下次如果小孩喝奶拿掉會誤以為不給他喝，就會爆哭很激動」，他只好趕緊賠罪說「下次不敢了」。

黃靖倫、楊佩潔演出的整人計畫，成功讓王上菲與朱宇謀上當，黃靖倫自豪表示：「這是入行以來演最好的一場戲！」楊佩潔坦承一開始收到劇組任務時，還起疑心是不是自己被整。陷入此場騙局的朱宇謀得知真相後表示：「當下覺得怎麼工作人員在開會時這麼失控，但又想趕快解決問題，結果脾氣好的靖倫哥竟然大怒，有被嚇傻。」王上菲透露一度被工作人員激怒：「我提議跳舞的內容呈現，竟然反被嗆這也沒什麼難的吧，那一刻覺得不被尊重，點燃我的憤怒，結果靖倫先爆發，雖然我有生氣，但被靖倫嚇到的情緒壓過，反讓我緊張不知道怎麼收拾。」

黃靖倫、楊佩潔愚人節聯手惡整朱宇謀及王上菲。（TVBS提供）

談起曾被整的經驗，黃靖倫與楊佩潔都因為生日在劇組拍戲時被惡整，黃靖倫遭瞿友寧導演拍攝當天臨時加戲，「要我在練柔道的時候唱rap」，現場狂NG，最後大家都在笑，他才知道被整；楊佩潔則是被葉天倫導演指示，將整盤菜倒在對戲演員謝瓊煖頭上，讓她懷疑地手狂發抖，直到要倒下去的前一刻，導演喊卡並唱生日快樂歌，她恍然大悟外，也才鬆了口氣。

過去楊佩潔常被王建復惡整，兩人合作多次感情好，楊佩潔憶起剛加入《女力報到》時，王建復見到她就說：「怎麼這個時間來，你不知道全組都在等你嗎？」讓楊佩潔很緊張，沒多想趕緊跑去和導演、工作人員道歉，導演還摸不著頭緒她在幹麻時，她返回休息室只見王建復瘋狂笑，讓楊佩潔哭笑不得，揚言若下次有整人計畫，首選對象一定是王建復。

(中時 )