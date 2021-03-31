中常委、國民黨立委鄭正鈐。（趙婉淳攝）

中廣董事長趙少康昨選定4月28日赴國民黨中常會「專題演講」，但建議全程開放，中常委對此看法不一，有人認為國民黨是開放政黨，沒有什麼不能公開的事，也有人建議「部分開放」，僅開放趙少康演講，提問時採封閉，目前仍在溝通，尚未定案。

對於趙少康要求全程公開放中常會，中常委、新北市議員林金結先是嘆了一口氣，隨後直言趙少康是政壇老前輩，說話也很犀利，怕變成兄弟鬩牆被拍出來也不好看，若常會上有不同觀點、爭執，直接轉播出來也不是很好，他認為，「演講可以開放，但交流有不同意見的火花與爭執，被全國觀眾看到又讓人覺得國民黨吵吵鬧鬧、不團結」。

中常委謝坤宏也不認同開放直播，他舉上次香港明星馮淬帆回到國民黨，回應媒體時即席演講，點名前總統馬英九等歷任主席，及現任江啟臣，造成有所不愉快，因此，此時此刻要捍衛國民黨的存在與尊嚴。

雖然有中常委擔憂趙少康恐不受控，不過，中常委、藍委鄭正鈐說，現在是民主社會，他覺得可以抱持開放態度，國民黨是開放政黨，沒有什麼不能公開的事情，他覺得屆時可以開放。

國民黨文傳會主委王育敏轉述中常會時表示，林金結在會中建議，前半段趙少康演講可以公開，但後半段提問應採取封閉討論，但這部分並沒有進入正式討論，之後請聯絡負責的窗口在和趙少康溝通。

(中時 )