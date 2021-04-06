中央自今年元旦起開放進口含萊克多巴胺豬肉政策，新北市政府市場處於今年3月底共完成4100攤豬肉及加工製品攤商查核，新北市長侯友宜今（6日）前往中和枋寮市場視察，感謝攤商落實肉品標示共同守護食安。

侯友宜表示，市府著力於市場改造、改建，枋寮市場為了防疫，內部環境做了大幅改造，今天特別來到市場了解從萊豬的事件開始，要求各公有市場一定要把豬標示的清楚。

目前新北市的4100攤的公有市場，所有的都已經把萊豬跟非萊豬都標示的非常清楚，另外也要求他們做好食材登錄，那目前食材登錄已經有465家，達到6成都做好登錄。

新北市長侯友宜今（6日）前往中和枋寮市場視察，感謝攤商落實肉品標示共同守護食安。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（6日）前往中和枋寮市場視察，感謝攤商落實肉品標示共同守護食安。（葉書宏攝）

市場處表示，中和枋寮市場也利用疫情期間作為市場喘息時間，原訂於2021年才要辦理的全場改造，提早到2020年施作，內容包含整體地坪水溝、攤位招牌更新、結合周邊廟宇打造具地區特色的入口意象、拓寬內部走道，並針對攤位招牌及攤架一體式設計，結合美學並節省攤位空間，改造後市場煥然一新，變得更加舒適。

中和區枋寮公有零售市場自治會長陳文津提到，因應萊克多巴胺豬肉進口，儘管稍有不便，為了讓民眾安心消費，攤商也全力配合落實標示肉品來源，另外，經過改造的市場也吸引更多顧客進入，疫情趨緩之下，確實讓不少顧客回流。

新北市長侯友宜今（6日）前往中和枋寮市場視察，感謝攤商落實肉品標示共同守護食安。（葉書宏攝）

市場處補充，為了讓市場更具競爭力，讓各式的危機變轉機，市場處充分利用各個機會協助攤商轉型，截至3月底，共已輔導5座市場成立電商及外送平台，擴展攤商銷售管道，並打造在地生活圈，期望創造市場新經濟。

(中時 )