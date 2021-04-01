韓國瑜參選國民黨主席的「快訊」連結，打開後是一張照片。（讀者提供）

國民黨主席選舉各界關注，高雄市前市長韓國瑜是否參選備受矚目。高雄市前新聞局長王淺秋下午突然傳「快訊／韓國瑜宣布參選國民黨主席晚間8時召開記者會 https：／／ftp.bmp.ovh／imgs／2021／04／ff26f0f055bd65d5.jpeg」連結給不少友人，許多人立即致電王了解，王大笑到飆淚地說「愚人節快樂」，友人才知道被捉弄了。

該連結打開後是一張照片，法師說明是「假的」。王淺秋說，她也是接到朋友傳來的「快訊」自己嚇一大跳，心想怎麼不知韓晚上要開記者會宣布參選黨魁，後來腦筋一轉，想到是愚人節，問了傳來的友人，知道也是轉傳，她覺得很好笑，才「調戲」其他朋友。

王淺秋對被她捉弄的朋友說，她笑到都飆淚了；友人則是，拿韓國瑜當哏來玩愚人節，也算「瑜人節」，真是蠻好笑的。

據了解，有關「愚人節」的藍營政治哏，至少還有「韓國瑜 [獨家]藍營震撼彈！江啟臣宣布放棄國民黨主席連任 李乾龍、廖了以將陪同召開記者會」、「快訊／朱立倫宣布移民美國誓言當『真正的親美派』」，一點連結同樣是那張法師說「假的」照片。

(中時 )