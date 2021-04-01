國民黨主席將於7月改選，攸關國民黨能否重返執政，民眾的關注度隨之水漲船高。對此，青壯世代黨代表呂孟倫看好前新北市長朱立倫贏面較大，對於黨內近來對資深媒體人趙少康的批評，他則認為是來自於黨內的排擠壓力。

對於這次黨主席選舉的可能結果？呂孟倫31日接受港媒《中評網》採訪時表示，現任黨主席江啟臣連任機會並不高，他看好朱立倫當選機率較高；至於前高雄市長韓國瑜是否會參選，他認為可能性不低。

呂孟倫接著表示，趙少康最後就算不能參選黨主席，但仍賺到聲量和知名度，至於趙少康提到「如果韓國瑜出來，我就挺他」，他認為趙少康只是在炒新聞而已，看看就好。他強調，如果趙少康所拋出的議題，沒讓藍營感覺到「大破大立」的跡象，最後只是船過水無痕罷了。

據《中國時報》3月23日報導，趙少康日前開記者會，痛批國民黨中常會沒民意基礎、沉淪，搞壞國民黨名聲，不如乾脆廢掉，並提出中常委從35人刪減為15人。此話一出，引發中常委反彈，國民黨中常委林金結為此24日在中常會提案，建議儘速邀趙赴中常會專題報告以「促進有效交流」，此案獲中常會聯誼會幹部力挺，雖然提案說明指「為彰顯本黨海納百川」，但仍被黨內視為中常委連署公開向趙叫陣。

對於黨內中常委批評趙少康，呂孟倫認為，問題就在於趙少康擁有實力，所以這些批評就是源於黨內的排擠壓力。

(中時新聞網)