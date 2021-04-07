蔡總統今天在民進黨中常會指出「台鐵總體檢報告144項已經完成109 項」，但國民黨下午就在臉書發文打臉指出，「總統沒有告訴社會大眾這是一份欺騙的成績單！也是一份改革延宕的成績單！」其中第9項「軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施」竟是109項完成解列的項目之一；蔡總統知道號稱完成的事項，就是這次事故的主因？而第78項「建置邊坡全自動監測系統」原應去年底就建置完成，卻延宕至今未建置，還說要延到111年底。

國民黨文傳會痛批「明天就是頭七，蔡政府還要瞎扯？」，並以「台鐵改革不能用民眾生命當賭注！」為題，在臉書發文指出，蔡總統今天告訴國人，台鐵總體檢報告144項已經完成109項，但蔡總統知道號稱完成的事項，就是這次事故發生的主因？

國民黨說，檢討報告第9項指出「軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施」，而這個改善項目，交通部在去年3月16日就以「交路（一）字第1097900065號函」審查同意解除列管，等於宣告全民「已經改善完成」。但太魯閣事故發生的主因，恰恰就是「施工安全措施」鬆散所造成，到底交通部是如何驗收這項安全措施改善成果的？難道交通部不用給全民一個解釋嗎？

國民黨表示，檢討報告第78項也指出「109年12月31日完成建置一套適合台鐵環境之SCADA系統」，即建置邊坡全自動監測系統，該系統就是太魯閣號事件相關的救命系統，但時至今日遲遲未完成，台鐵局這幾天還表示，「原本在行車安全改善六年計畫當中，規畫109年要在全台25處完成邊坡全自動監測系統，但現在已經延後到111年底。」意即工程整整延後2年。

國民黨強調，台鐵改革從未落實，蔡總統使用文青式語言講出的「大刀闊斧的改革」、「給花東安全回家的路」等等宣示，現在回顧格外諷刺，主事者的怠惰、得過且過的心態，就是悲劇的起點。

(中時 )