電視劇中，角色總是咳嗽吐血而死，因為早期醫療條件差，很多人都死於肺結核。時至今日，肺結核不再是不治之症，而是能靠服藥完全治癒的疾病。

結核病主要源自於結核菌感染，除了頭髮及牙齒，身上各部位都可能發病，不過有80-85%結核病發生在肺部，因此肺結核廣為人知。

●極少流鼻涕、喉嚨痛 結核病密切曝露逾8小時才可能傳染

台灣結核暨肺部疾病醫學會理事王振源醫師表示，肺結核典型症狀包括咳嗽有痰、體重減輕、食慾不振、夜間盜汗、發燒、咳血，極少會有流鼻涕、喉嚨痛等上呼吸道症狀，「一般感冒往往一兩週就能改善，肺結核卻不會。」

「外出用餐時，隔壁桌有流感病人，同空間用完餐後，很有可能就會被傳染流感。但肺結核的傳染力，比流感、天花、麻疹要小很多。」王振源醫師指出，結核病主要透過飛沫傳染，通常與具有傳染力的肺結核病人密切接觸超過8小時，或在可傳染時間內累計曝露量超過40小時，才比較可能傳染。

若是不幸成為潛伏結核感染者，在還沒有發病之前並不具有傳染力。不過，往往發病的初期症狀並不明顯，病人不自知卻已經具有傳染力。王醫師提到，因為結核病往往症狀類似一般感冒，在台灣的病人從發病到就醫平均耗時3-6個月。

肺結核確診方法包括照X光，若肺部有發炎、開洞、鈣化、或纖維化等新舊雜陳的病灶，便要高度懷疑罹病；或者，透過驗痰發現結核菌就能確診。

●結核病治療療程6個月 潛伏感染者免等發病也能治癒

肺結核治療需時至少6個月，一開始需合併4種抗生素藥物治療，當結核菌數量減少、症狀改善後，就能減藥。王醫師強調，潛伏結核感染者更應積配合疾管署政策，接受政府提供的藥物治療，最快3個月療程，就可以痊癒。

「寧願不要發病，因為結核菌會破壞肺部，就算痊癒日後仍可能影響肺功能，也有癌變的可能性。」

疫情關係，民眾出門都戴口罩，已大幅降低結核病在公眾場合傳播的機會，不過仍得提醒，若有咳嗽超過3週以上必須有所警覺，儘快就醫。

電視角色總吐血而死？肺結核傳染性比流感低。(影音來源／健康醫療網提供）

(中時新聞網)