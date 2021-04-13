若通膨失控 股市將首當其衝

美國在1960年代大舉印鈔以支應越戰開銷，已經為通膨埋下種籽。1973年爆發第四次以阿戰爭，阿拉伯國家決定聯手報復以色列與其盟友，先是調漲油價七成、減產原油5%，後來更直接對美、日、加拿大等以色列盟友實施石油禁運，原油價格飆升引爆了第一次石油危機，使美國在1973至1975年陷入通膨飆升的災難，經濟嚴重衰退。時任美國總統的福特（Gerald Rudolph Ford）雖然宣告通膨為最大敵人，而非失業，並想方設法與縮減政府開支以抑制通膨，但仍無法壓制住失控的通膨。

1979年伊朗巴勒維王朝（Pahlavi Dynasty）被推翻，這場革命導致伊朗石油出口全面停止，油價再度飆升，引爆了第二次石油危機。美國人被持續了一整個世代的高通膨折磨得喘不過氣，讓通膨回到地面成為當時每一位政治人物上台的主要原因，包括第39任美國總統卡特（Jimmy Carter ）、第40任總統雷根（Ronald Wilson Reagan），以及在1979年至1987年擔任聯準會主席的沃克（Paul Volcker）。

沃克上任後採用了前所未有的緊縮性貨幣政策來抗擊這隻通膨巨獸，曾將聯邦基準利率一口氣從10.25%調升到20%，之後利率雖隨著當時的經濟情勢有所起伏，但一直到1981年5月大致維持在16%以上，如此極端的利率手段最後確實終結了這場通膨噩夢，但也導致美國經濟在1981年再度陷入衰退。

對比晶片被喻為「新石油」的現在，嚴重的晶片稀缺所導致的減產現象已經從汽車業向外擴散，越來越多產品供不應求將帶動價格持續升高，是否讓人有些似曾相識的感覺?

隨著時代進步，現今的聯準會已非1970年代時的聯準會，也確實多出許多可抑制通膨的方法，但事實上升息仍是最有效的工具，而一旦聯準會被迫出手，正在加速起飛的經濟復甦也將嘎然止步。

全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人Ray Dalio表示，如果通膨升速過快，就可能迫使聯準會提前升息。這也是金融界普遍的看法。

美國銀行此前發布報告指出，華爾街已經將通膨和聯準會的「退場恐慌」（taper tantrum）視為最大風險。一旦聯準會開始縮減每月購債規模，債市將出現劇烈反應。43%受訪者預期如果美國10年期公債殖利率升至2%，美股將回落10%。

賓州大學華頓商學院（Wharton School）金融學教授西格爾（Jeremy Siegel）上周接受媒體訪問時表示，這波美股升勢至少可持續今年一整年，美股或許還能再漲30%或40%，但也警告一旦聯準會改變路線，美股恐將能反轉下挫20%。

國際貨幣基金4月初提出警告，一旦聯準會開始升息，資金可能加速撤離新興市場，全球可能重演2013年的「退場恐慌」情景，並呼籲各央行的貨幣政策應該更清楚透明。

通膨過熱可能腐蝕資產價值、限制購買力並侵蝕企業利潤，更可能迫使央行提前採取行動，這已成為市場最大的擔憂，每一個相關數據益發受到關注。本周二美國將發布3月消費者物價指數，該指數料將重返2020年1月美國爆發疫情前的水準，且應該會在未來幾個月進一步升溫。

(時報資訊)