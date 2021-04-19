隨著美股再創歷史新高，華爾街最大多頭之一、愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）首席股票策略師奧蘭多（Phil Orlando）也進一步上修對美股後勢表現的預測，他看好標普500指數可能在7月就達到他所設定的年底目標4,500點，這表示他認為不用等到今年底，該指數約莫在年中就能再漲8%。惟在一些不確定因素籠罩下，他對下半年的看法則保守許多。

奧蘭多在接受媒體訪問時表示：「按照現在的經濟成長和企業獲利增長步伐來看，我們可能提前到達那個目標」。

上周愛馬仕投資管理以美國總統拜登的1.9兆美元新冠紓困方案將帶來正面影響為由，將美國今年國內生產毛額（GDP）預測從年初預估的6.1%上修至6.4%。

奧蘭多表示：「如果我們的6.4%成長預測是準確的，那將是自1984年以來美國最強勁的全年GDP增長」，當時的GDP成長率為7.2%。

美國財報季將進入高峰期，到目前為止，奧蘭多樂見企業的財報表現。他表示，第一季盈餘非常強勁，可望較去年同期成長30%，業績衰退已經結束，而第二季將充分受惠於某些財政激勵措施，我們可能看到獲利倍增。

儘管看似相當樂觀，但奧蘭多的看法其實語帶玄機，基於基礎建設方案與通膨相關的不確定性，他對美股下半年的走勢看法謹慎許多，認為這些風險可能給股市帶來壓力，並引發修正行情。

他表示：「當我們到了夏末，我們將看到核心個人消費支出物價指數（Core PCE）上漲約2.5%，問題在於該指數會在此持穩下來，然後開始回復正常嗎？這是聯準會模稜兩可說法中的暫時現象嗎？亦或者我們已經開始種下通膨持續升高的種籽？我們現在還不知道答案為何」。

如果通膨證明將持續下去，他認為應關注聯準會是否將隨著2021年情勢，而調整其寬鬆貨幣政策。他表示：「這些都是重要問題，但現在我們只需要靜觀其變，並在今年晚些時候做出最好的判斷」。

管理著超過6190億美元資產的奧蘭多，目前不會有任何大動作，他仍堅持著能受益於經濟重啟和今年股市大漲的看法，並點名金融、能源、非必需消費品、工業、小型股和國際股市為其首選，並將著眼於新興市場。

奧蘭多表示，自從去年美國勞動節（9月7日）以來，這類股票跑贏成長股和科技股，我們認為這樣的行情將持續下去，可望持續到今年底，也可能延續到明年初。

(時報資訊)