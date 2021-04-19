由於目前正處於經濟復甦時期，美國聯準會保持貨幣寬鬆政策，但也讓不少專家擔心通膨的影響讓市場在下半年出現盤整，知名分析師Phil Orlando點出目前科技股走勢相對較弱，短期內金融、能源、工業、非必需消費品及小型股等類型都是適合進場的類股，甚至有機會旺到明年。

根據美媒報導，愛馬仕投資管理公首席策略師Phil Orlando分享近期投資策略，指出近期科技股及成長股表現不如預期，現階段的首選股票包括金融、能源、工業、非必需消費品、小型股和國際股等，最重要的觀察對象則是新興市場的表現。

Phil Orlando說明原因，由於全球經濟復甦讓各國貿易量持續上揚，在全球貿易的支撐下表現比科技股突出，「從去年9月以來，這些類別的表現一直優於成長股和科技股，我認為貿易給予一定程度的支持，這些類股將在今年剩下的時間裡持續長紅，甚至持續到明年年初。」

Phil Orlando向來對美股看多，加上第一季各大企業財報亮眼，因此他認為第二季的成長幅度會更強勁，儘管對美股後市持樂觀態度，但他也警告聯準會的態度及通貨膨脹的速度將左右下半年走勢。

受通膨疑慮影響，美債殖利率年初勁揚，導致科技股及成長股出現大幅度震盪，第一季表現疲軟，近期則有所回穩，帶動標普500指數與道瓊工業指數上周五（16日）創下新高，那斯達克指數也呈現連2日上漲，整體表現趨穩。

(中時新聞網)