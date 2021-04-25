「水龍捲」現身七股近海 狂吸海水衝天際 膠筏遊客驚呼奇觀（翻攝 中視新聞）

台南七股潟湖近海今天上午出現「水龍捲」的天氣景觀，當地觀光膠筏業者載客時，預見罕見的水龍捲，趕緊拿出手機記錄了短暫的壯觀畫面，就連遊客也直呼驚奇。

影片中巨大的水龍捲遠看就是是一團煙霧，過沒多久卻明顯地捲起海水，從海面上直沖天際，宛如一股巨大的水柱，十分壯觀。拍下畫面的觀光膠筏業者說，上午11時許，他載著遊客從龍山漁港出發要前往網仔寮汕，途中經過七股潟湖西側外海時，遇到了這個特殊景象。他和船上遊客都趕緊拿出手機，拍下這難得一見的天氣景觀，由膠筏上的遊客也都歡呼尖叫，與親友分享出遊時遇見的水龍捲。

據中央氣象局資料顯示，龍捲風出現在陸地的，稱為陸龍捲；出現在海上的，便稱為水龍捲。成因是是一股自積雨雲底向地面伸展的強烈旋轉空氣柱，其特點是快速運轉的而瘦長的漏斗狀雲，它的上端與雲相接，下端與地面或海相接，看上去好像一根擎天巨柱。龍捲風的形成，必須有極不穩定的空氣擾動，或高溫高濕空氣與冷空氣之劇烈輻合作用，因此龍捲風亦常見於<中緯度>溫帶氣旋及強烈對流雨胞附近。它的壽命也很短促，往往只有幾分鐘到幾十分鐘，最多不超過幾小時。

(中時新聞網)