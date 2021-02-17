不受疫情影響，農曆春節間照常舉行的落羽松季活動，吸引爆量人潮，預計2月底結束時遊客人次可突破30萬，比去年翻倍成長。（台南市六甲區公所提供／莊曜聰台南傳真）

台南市六甲區林鳳營牧場一帶的落羽松林是冬季限定版美景，近年來知名度越來越高，農曆春節期間不受疫情影響，六甲區公所仍延續去年，舉辦落羽松季活動行銷觀光，春節後統計遊客數累計達26萬人次，預計月底228連假結束後，來客人次可望突破30萬，較去年的15萬相當於倍數成長，六甲的美食小吃業績也成長約3成，帶動地方經濟觀光發展。

之前由於部桃事件，全台大型活動接連停辦，六甲落羽松季原本考量是否取消，但因場地為戶外開放空間，加上配套防疫措施，最後決定照常舉行，過年期間果然吸引爆滿人潮。

六甲區公所人員以數據分析，發現來觀賞落羽松的遊客以高雄地區最多，占總人數的一半，其次則是台南在地及嘉義地區，合計占4成左右，其他才是中北部的民眾，區長陳啟榮表示，應該是高雄地區沒有大面積的落羽松林可賞，才會吸引高雄人來到台南六甲朝聖美景。

在落羽松季帶動人潮下，六甲街區的餐飲業者過年不打烊，包括知名的口福羊肉、媽祖廟口剉冰、愛媽廚房、黑輪伯等美食小吃都擠滿排隊人潮，比往年增加約3成業績，業者應接不暇，不輸台南市區名店，讓落羽松成為帶動地方觀光經濟產業的火車頭。

但落羽松季遊客爆量也帶來交通問題，由於台1線在林鳳營段因與環島1號線單車道重疊，僅有單側路邊可停，加上停車空間有限，一度造成壅塞狀況，所幸麻豆警分局規畫勤務維持秩序，包括林鳳社區發展協會、區公所及志工人員均犧牲假期提供服務，也收到遊客正面評價。

(中時 )