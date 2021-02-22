1.南亞科(2408)：19日三大法人聯手逆勢買超6308張，加上DRAM現貨價飆，大和喊買，盤初攻上98.6元。

2.華邦電(2344)：DRAM現貨價飆，激勵今早股價一度大漲逾5%，達32.5元高位。

3.威剛(3260)：DRAM價俏，外資買超不停歇，盤初漲近6%、達84.2元。

4.第一銅(2009)：銅價重返4美元，股價續漲逾5%，挺進30關。

5.大成鋼(2027)：Q1續旺、今年轉好，盤初股價續漲逾3.5%，躍過季線。

6.潤泰全(2915)：5日線揚升，早盤帶量走高近4%，拉出一根長紅棒。

7.譜瑞-KY(4966)：新晶片今年拚出貨千萬套，早盤上揚逾2.5%，再戰1440元前波高點。

8.敦泰(3545)：元月獲利年增逾11倍，不畏列入注意股，股價高漲逾6%。

9.台驊投控(2636)：董座看貨櫃船運，上半年維持高價、下半年樂觀，晨盤帶量上攻逾3.5%。

10.陽明(2609)：去年12月每股賺1.64元創新高，不懼列入注意股，早盤跳空28.15元漲停價。

11.雄獅(2731)：國旅加上疫苗來台可望鬆綁邊境管制，挾量衝上87.7元漲停，拉長紅K線寫波段高點。

12.鳳凰(5706)：旅行社受疫苗來台曙光，且續攻國旅題材，晨盤量價齊揚，急鎖35.75元漲停，飆上短波高價。

13.穩懋(3105)：甩開首季估季減陰霾，今起受邀線上法說，早盤續漲逾4.5%。

14.元翎(4564)：1月營收年增逾7成，外資連3日買超，早盤觸及漲停。

15.麗臺(2465)：1月每股賺0.43元＋比特幣剽悍，早盤拉出第4根漲停。

16.金益鼎(8390)：三大法人連6日買超，早盤跳空漲停。

17.大銀微系統(4576)：半導體產業成長有甜頭，早盤漲近5%、改寫前高。

18.亞弘電(6201)：受惠Podcast、Clubhouse正夯，助攻音訊轉換介面產品業績， 強勢攻高漲停。

19.淳安(6283)：車載鏡頭題材持續發燙，今早續行反彈之路，成功突破45元。

20.立隆電(2472)：被動元件市場正旺，接單看到第2季，一早即衝過高檔整理區間，直攻漲停板。

21.捷泰(6165)：1月營收年增2588倍，股價漲勢落後，吸引買盤布局，大漲逾9%。

22.同致(3552)：特斯拉衝銷量，資金進駐相關概念股，股價攻上360元，再創2017年3月以來新高價。

23.國揚(2505)：1月營收年增逾5倍，多方默默上攻逼近36元，漲幅破6%。

24.亞光(3019)：出貨旺，元月每股賺0.3元，獲外資及自營商連2買，早盤猛漲5%，登1年高價及百元俱樂部。

25.智擎(4162)：癌藥銷售，5.6億元將入帳，激勵連拉2根漲停，跳上60元及半年線。

26.國光生(4142)：政策支持國內疫苗開發，喜獲買盤點火，今火速攻頂，登5個月高峰。

27.佳凌(4976)：車載鏡頭旺，在手訂單滿到Q2，激勵連2日亮燈漲停，改寫天價112元。

28.高端疫苗(6547)：新冠疫苗力拚6月取得緊急使用授權，已連拉7根漲停慶賀，續創天價216元。

29.基亞(3176)：受惠子公司高端疫苗利多及小金雞將登錄興櫃，後市可期，連拉3根漲停，登波段高。

30.泰福-KY(6541)：X05生物相似藥三期臨床解盲成功，搶攻30億美元大餅，開盤跳空鎖漲停，委買張數高掛逾12000張排隊。

(編輯整理：李慧蘭)

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