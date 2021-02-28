在新銀行開放戰役中，以專業經理人身分參與其中的盧正昕，經歷過許多重大事件。

淡出台灣金融圈近7年的他，首次完整分享他一路走來的心路歷程與未來動向。

1997年，蘇志誠（時任總統府辦公室主任）來聯繫，要我和彭淮南（時任中國商銀董事長）一起去總統府跟李登輝報告。」時隔30年，經歷過新銀行開放許多重大事件的盧正昕，回憶起來仍然歷歷在目。

那時的盧正昕才50歲出頭，沒有財團家族奧援，單憑在花旗銀行18年的國際金融經驗自行籌資創辦華信銀行，不到6年就讓華信的各項營運指標傲視同儕，因而受邀入府面見總統。

戰功：創辦華信銀行展現績效

「我當場就提兩個建議：一、把台灣十幾家公營銀行併成兩家，台灣銀行對內支持國內經濟政策，中國商銀（兆豐銀行前身）對外打亞太杯；二、除了油水電，台肥、台糖其他幾十家國營事業全部民營化上市櫃，不與民爭利，還能培養專業經理人。」堪稱新銀行時代梟雄的盧正昕說，「李登輝聽了搖頭說『這有難處』；我還直接回『政府就是要做難做的事，容易做的讓民間做就好』。」

「後來一位長輩告訴我，李登輝說『這個外省仔有頭腦』。」現為福德隆集團董事長的盧正昕得意地說。講來輕描淡寫，但金融業內人士都清楚，若真要執行這兩大建言，就算在20多年後的今天也是大破大立的革新。但盧正昕就是有膽也夠格提這些主張，因為他經營的華信銀行，在亞洲金融風暴時期成為亞洲兩千多家銀行中，逾放比最低的銀行，被《Businessweek》譽為「防彈銀行家」而登上封面。

此外，他也曾以個人身分跨海幫寶成國際集團總裁蔡其瑞代管上海華一銀行，後來賣給富邦；與建弘證券合併成建華金控後，再與台北國際商銀換股併入，2005年更名為永豐金控。

儘管永豐金控主體為建華金控，但盧正昕很快就發現，他的專業金融管理經驗與建弘證券洪敏弘、永豐金何壽川這些本土家族有很大差距，加上持股較少，經過幾番激烈角力後，毅然絕然辭去金控執行長職位。

原本他打算到香港澳門做房地產，不再跟台灣家族打交道了，卻又被龔照勝（時任金管會主委）的兩頓飯請託，2009年重出江湖整頓萬泰銀行。

萬泰銀行為太子汽車創辦人許勝發於1991年發起成立，明星商品為George Mary現金卡。不料，2005年雙卡風暴讓萬泰遭受重擊，許勝發家族自顧不暇，被迫引進奇異消費金融（GE Consumer Finance）千億資金入股；但沒多久奇異發現萬泰黑洞深不見底，加上本身財務也吃緊，便找美國私募基金巨擘SAC接手。2007年，萬泰公告虧損高達112億元，遠超過市場預期，只好辦理減資再私募現增，由奇異邀請SAC攜手注資297億元。

(中時新聞網)