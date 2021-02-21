（指揮中心指揮官陳時中表示，我國新冠疫苗購買量最多大約落在4,500萬，未來不會限制民眾施打選擇權，將以「資訊化」方式施打。圖／本報資料照片）

台灣自今年元旦起祭出無居留證外籍人士入境禁令，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，預計3月後邊境管制措施將回到去年12月前狀況，可望鬆綁外籍人士入境禁令。

全球疫情在施打疫苗後往下降，陳時中表示，我國新冠疫苗購買量最多大約落在4,500萬，未來不會限制民眾施打選擇權，將以「資訊化」方式施打。

因應新冠肺炎疫情，台灣自去年12月1日實施秋冬防疫專案，要求所有入境者不分國籍都須出示搭機3日內檢驗陰性證明，入境後一人一戶居家檢疫，今年元旦起更擴七限制無居留證外籍人士入境，隨秋冬專案限期2月28日將近，未來鬆緊動向引發各界關注。

陳時中今天下午在記者會中表示，根據目前規劃，台灣預計在3月1日後就會回到去年12月以前邊境管制措施，至於是否進一步擴大，還需和各部會協商，鬆綁外國人管制措施也是可以期待的，但他強調，3月後仍會持續落實一人一戶居家檢疫措施，以避免家戶內的傳染。

至於全國近半數民眾接種BNT疫苗的以色列，率先宣布境內解封。對此陳時中分析，以色列因大量接種BNT疫苗才看見成效，其他廠牌疫苗仍有待觀察。

他分析各國狀況指出，以色列、塞爾維亞、美國均開始大量接種疫苗，其中以色列14天內新增5.9萬例個案，近7天2.2萬例，顯示新增個案持續往下降；塞爾維亞14天新增2.7萬例，近7天1.4萬例，個案沒有明顯降低；美國疫苗接種率雖不到10％，但近14天新增114萬例，近7天則降至48萬例，疫情控制狀況進步很多。

陳時中說，這3國同樣接種大量疫苗，但疫情好壞卻相距甚遠，影響因素很多，包括疫苗效果、公衛措施是否持續等都有影響，接種大概1個月後情況就會漸趨明朗，相關資料對邊境管制、未來政策擬定有很大幫助。

因應全球疫情往下降，未來疫苗、防疫將成為全世界關注焦點。全球個案數說明，去年11月底全球確診個案為6,200萬人，短短55天內全球增加3,800萬例，但到今年1月個案突破1億人，此後1個月僅新增1,000萬例，顯示疫情大幅往下降。

陳時中說，目前台灣相較其他國家，接種疫苗時程雖比較晚，但晚打有利也有弊，弊的部分是等待期變長，利的是可以觀察疫苗在各國施打成果、不良反應、有效族群等。台灣由於確診個案少，對於疫苗安全性要求也比較高，避免因不良反應事件導致民眾害怕疫苗，這樣得不償失，安全有效才是政府努力的目標。

陳時中指出，台灣整體預計購買的新冠疫苗量約落在3,000萬劑至4,500萬劑，目前已透過國際間管道買到1,981萬劑，加上國內2家疫苗廠各有1,000萬劑，BNT若談成再增500萬劑，大概最多就是4,500萬劑。

未來疫苗希望朝向自給自足方向來做，陳時中表示，指揮中心已經和中研院、國衛院和產業達成共識，也會建立平台，若新冠肺炎真的流感化，疫苗製造、研發須掌握在台灣自己手上，但並非一蹴可幾，必須靠產業、國家合作，才能穩定疫苗產量。

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